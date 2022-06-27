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Україна

Зафіксовано понад 10 влучань: українські бійці знищили на Зміїному рашистський «Панцир»

15:55 27 червня 2022
Зміїний

Українські військові продовжують завдавати ударів по острову Зміїний. Минулої ночі наші бійці знищили ворожий зенітний гарматно-ракетний комплекс «Панцир».

Усього було завдано понад 10 точних уражень по острову. Результати уточнюються, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«…наші сили продовжують операцію на Зміїному, завдають нових поразок противнику. Зафіксовано понад 10 попадань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу „Панцир-С1“, решта результатів дорозвідується», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що на окупованій Луганщині горять склади з боєприпасами рашистів. У групі «Інформаційний опір» уточнили, що склад у Зимогір'ї знаходиться всього за 50 км від позицій ЗСУ, натякаючи на отримане нове озброєння з великою дальністю поразки.

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