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Політика

Країни Заходу мають передати Україні F-15e та F-16 для перехоплення крилатих ракет рф, — Центр оборонних реформ

12:20 30 червня 2022
Країни Заходу мають передати Україні F-15e та F-16 для перехоплення крилатих ракет рф, – Центр оборонних реформ

Керовані крилаті ракети, які використовують ЗС рф для ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України, є ефективними, оскільки оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО. Країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС рф. Таке заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк.

«Протягом кількох тижнів червня росія суттєво наростила кількість ракетних ударів як по об'єктах військової, так і цивільної інфраструктури України. На даному етапі українська система ППО справляється з балістичними ракетами, але незабаром може зіткнутися з нестачею амуніції. Найбільшу ж небезпеку становлять російські керовані крилаті ракети типу Х-22. Такі маневрені крилаті ракети оперують на малих висотах і залишаються поза зоною ураження систем протиповітряної оборони», — заявив керівник ЦОР.

За його словами, ефективним і необхідним негайно елементом протиповітряної оборони України для протидії ударам крилатими ракетами є постійна присутність у повітрі американських літаків типу F-15e, F-16 або інших західних перехоплювачів.

«Для захисту військової та цивільної інфраструктури України, а також для забезпечення перелому домінування противника в повітрі, країни Заходу повинні передати Україні такі перехоплювачі», — підсумував Олександр Данилюк.

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