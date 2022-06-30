В Києві заборонили роботу дитячих майданчиків у торгових центрах

Після трагедії у Кременчуці влада Києва прийняла рішення закрити всі дитячі майданчики та куточки у торговельних та торговельно-розважальних центрах.

Про це в етері телеканалу «Київ» повідомила голова пресслужби управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

«На сьогодні ухвалено рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме у торгових центрах. Порада від рятувальників — не користуватися такими об'єктами по можливості», — сказала вона.

Водночас Водолага підкреслила, що краще відвідувати дитячі та розважальні майданчики, біля яких є укриття.

Київські ТРЦ після трагедії у Кременчуці вже змінили правила роботи в умовах воєнного стану. Так, Respublika Park тепер під час повітряної тривоги закриватиметься на вхід. У Lavina Mall рекомендуватимуть гостям вирушити до найближчого укриття, яке надала КМДА. У ТРЦ DREAM повідомили, що під час повітряної тривоги співробітники ТРЦ, орендарі, відвідувачі мають спуститися на перший поверх ТРЦ, прямувати до найближчих виходів та укриття.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області окупанти завдали удару ракетами Х-22 по ТЦ «Амстор», які запускали з Курської області РФ. Загинули понад 20 людей, постраждали щонайменше 59, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Друга ракета потрапила по підприємству неподалік «Амстора» і поранила двох робітників.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав ракетний удар абсолютним варварством та був шокований тим, що «творить президент Володимир Путін». А президент Володимир Зеленський вважає, що завдати удару по мирних людях могли лише абсолютно відморожені терористи.

Фото з відкритих джерел

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