DZIDZIO розповів, що чекає на українських артистів після перемоги

Лідер гурту «DZIDZIO» Михайло Хома, який ледь не втратив друга на війні, розповів про зміни у творчості та про те, що чекає український шоу-бізнес після перемоги.

Михайло Хома поділився, що зараз, як і більшість українців, залишився без заробітків, але не опускає руки та підтримує тих, кому це необхідно.

«Ми пережили пандемію, це було тяжко, треба було платити оренду, зарплату, десь брати кошти. Зараз нема де заробляти. Їздимо безкоштовно, підтримуємо хлопців, лікарні, до тих місць, про які не можна розповідати. Приїжджаємо, співаємо з великою подякою, що нас захищають. Концертна діяльність призупинилася, і сподіваюся, що настане мир і ми поїдемо за кордон, адже нас багато хто знає, бо Україна заявила про себе на весь світ», — сказав Михайло програмі «Зірковий шлях».

На думку музиканта, артисти, які пішли до ЗСУ, не лише фізично захищають країну, а й надихають інших.

«Деякі речі слід робити відомим людям, щоб запалювати всіх, винищувати страх. Не треба звинувачувати людей, які не пішли воювати. Слід визнати, що людина боїться. Не треба соромитись, а треба говорити. Молодець кожен, хто щось робить, навіть той, хто нічого не робить, щоб не заважати. Перемоги всі чекають, всі хочемо будувати нашу Україну, сісти за стіл, і переговорити, насамперед, із собою, як усе має бути по-іншому, адже так, як раніше не буде: у політиці, творчості, шоу-бізнесі. Багатьом артистам, як і мені, треба буде змінити репертуар, багато додати іншого, українського, глибшого. Через війну люди почали не поверхово дивитися, а глибше. Біда змушує глибше думати. Я додам класики, хочу доопрацювати класичний альбом. У мене розпочнеться новий етап», — сказав DZIDZIO.

Раніше він розповів, що передчував російське вторгнення в Україну.

Михайло Хома разом із Олександром Пономарьовим та іншими артистами випустили іронічний патріотичний хіт «Україна переможе», який набрав понад 10 млн переглядів у YouTube.

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter