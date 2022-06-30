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Окупанти завдали ракетних ударів по Херсонській області: зруйновано будівлі ферми і пошкоджено сільгосптехніку (фото)

16:54 30 червня 2022
Окупанти завдали ракетних ударів по Херсонській області: зруйновано будівлі ферми і пошкоджено сільгосптехніку (фото)

Армія рф завдала ракетних ударів по селищу Нововоронцовка Херсонської області, де ЗСУ зривають спроби наступу ворога, зруйнувавши господарчі будівлі на території ферми і пошкодивши дороговартісну сільськогосподарську техніку. На щастя, уточнюють в поліції, жертв серед цивільного населення немає.

Правоохоронці, які прибули на місце події, зібрали речові докази воєнного злочину і опитали місцевих жителів.

Нині встановлюється сума збитків, завданих громаді, адже після знищення сільськогосподарської техніки буде проблематично зібрати урожай.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, під час вранішнього обстрілу Дніпропетровщини окупанти знищили понад 40 тон зерна.

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