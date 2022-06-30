Підвищаться не лише пенсії: які зміни чекають на українців з 1 липня
З 1 липня мінімальна пенсія в Україні збільшиться на 93 гривні. Обумовлено це підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У липні мінімалка становитиме 2027 гривень.
Що стосується прожиткового мінімуму, то для різних категорій населення його розмір варіюється, нагадує НВ :
- 2508 грн — загальний показник на одну особу з розрахунку на місяць;
- 2201 грн — для дітей до 6 років;
- 2744 грн — для дітей від 6 до 18 років;
- 2600 грн — для працездатних осіб;
- 2027 грн — для осіб, які втратили працездатність.
Максимальна пенсія зросте на 930 грн й становитиме 20270 грн.
Окрім підвищення пенсій та прожиткового мінімуму, українці можуть розраховувати і на зміни у механізмі виплат соціальної допомоги.
Аліменти виплачуються по-різному, розмір їх залежить від віку дитини:
- 2201 грн — для дітей до 6 років;
- 2744 грн — для дітей від 6 до 18 років.
При цьому мінімальний гарантований розмір виплат, який становить 50% від прожиткового мінімуму, — це:
- 1100,50 грн — для дітей до 6 років;
- 1372 грн — для дітей від 6 до 18 років.
Рекомендований розмір виплат по аліментах може бути призначений у суді, але тільки у тому випадку, якщо відповідач має достатній дохід.
Виплати, які належать жінці у період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, дорівнюють 100% середньомісячного доходу. Якщо жінка офіційно не працює, не є підприємцем, то їй нараховується 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб — це 650 грн на місяць.
Термін та сума виплат теж можуть бути різними:
- 2730 грн — за 126 днів декретної відпустки;
- 3033,33 грн — за 140 днів декретної відпустки;
- 3900 грн — за 180 днів декретної відпустки.
Терміни встановлюються в індивідуальному порядку:
- 126 днів — це у разі пологів та вагітності, що проходять нормально,
- 140 днів — для тяжких випадків,
- 180 днів — для жінок-чорнобильців.
Допомога одиноким матерям визначається, як різниця між 100% прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї для одного члена сім'ї.
Самотні матері можуть отримати:
- до 2201 грн — на дітей до 6 років;
- до 2744 грн — на дітей віком 6−18 років;
- до 2600 грн — на студентів стаціонару від 18 до 23 років.
Допомогу з безробіття можна порахувати самостійно — це прожитковий мінімум, помножений на 4. У липні сума становитиме 10400 грн.
Оплачуватимуть «комуналку» українці, незважаючи на військовий стан. З 1 липня 2022 року встановлено такі тарифи:
- газ — 7,96 грн/м³;
- вода — ціна не змінюється, залишається такою, як була до 24 лютого 2022 року.
- електроенергія:
1,44 грн/кВт-година — до 250 кВт-год на місяць;
1,68/кВт-година — понад 250 кВт-год на місяць.
Як ми вже писали, ні підвищення пенсій, ні індексація соцвиплат не покриють інфляцію. Більшості українських пенсіонерів знову потрібно виживати.
Фото Pixabay301
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter