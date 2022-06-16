Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Майбутні три підвищення пенсій до кінця року, у тому числі й індексація виплат у липні, не покриють інфляцію, оскільки реальний прожитковий мінімум для пенсіонера вже вдвічі вищий за мінімальну пенсію. Про це розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії Лідія Ткаченко, пише «Обозреватєль».

За її словами, цифра, яку використовують як прожитковий мінімум, — «розрахункова», вона не відповідає реальним потребам для забезпечення мінімального рівня життя.

Водночас, з урахуванням оцінної інфляції на 2022 рік у розмірі 20%, мінімальна пенсія цього року має становити 4680 гривень. І тут пенсіонери справді змогли б залишитися лише на рівні забезпечення мінімальних потреб.

При цьому мінімальну пенсію підвищать лише з 1934 до 2027 гривень. Таким чином, більшість українських пенсіонерів продовжуватиме виживати далеко за межею розрахункової бідності.

Нагадаємо, що підвищення пенсій у липні пов'язане із перерахунком прожиткового мінімуму. Справа в тому, що за законом українці не можуть отримувати пенсію менше одного і більше десяти прожиткових мінімумів. Крім того, до цього показника прив'язані й надбавки за наднормативний стаж.

Як підвищать виплати:

мінімальну пенсію — з 1934 до 2027 грн.;

максимальну пенсію — з 19340 до 20270 грн;

надбавку за понаднормовий стаж — з 19,34 до 20,27 грн за рік.

Тобто якщо у червні пенсіонер отримав пенсію у розмірі 1934 грн. (наприклад, йому не вистачало стажу), то після 1 липня він може розраховувати вже на 2027 грн. Найбільше пощастило «багатим» пенсіонерам. Для них підвищення становитиме вже 930 грн.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» демограф Елла Лібанова в коментарі «ФАКТАМ» пояснила, чому пенсія в солідарній системі може стати майже однаковою для всіх, незалежно від стажу та внесків.

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