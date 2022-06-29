У ПФУ розповіли, як зміняться пенсії в Україні з 1 липня (інфографіка)

З 1 липня в Україні розмір мінімальної пенсії підвищать з 1934 до 2027 гривень. Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень та буде дорівнювати 20270 гривень.

Підвищення пенсій у липні пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, нагадали у Пенсійному фонді.

Законодавчо встановлено, що розмір мінімальної пенсії має бути не нижчим за один прожитковий мінімум, а максимальної — не вище 10 прожиткових мінімумів.

Мінімальна пенсія непрацюючих пенсіонерів збільшиться на 93 гривні. При цьому, мінімальні пенсії шахтарів збільшаться на 279 гривень.

Мінімальна пенсія у разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців збільшиться на 186 гривень.

Виростуть також пенсії за особливі заслуги, розмір яких залежить від заслуг людини перед державою. Збільшення для цієї категорії пенсіонерів буде від 405,4 до 810,8 грн. Пенсія донорам збільшиться на 11,5 гривні.

Розміри збільшення пенсій визначаються індивідуально кожному за пенсіонера. Перерахунок виплат проводиться автоматично. Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися до відділень фонду.

Виплата збільшених пенсій розпочнеться з 4 липня.

Тим часом попри підвищення, пенсіонери його не відчують з огляду на стан української економіки та інфляцію.



Фото Pixabay

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