«Укрпошта» йде з території тимчасово захопленої ворогом частини Херсонщини: що буде з пенсіями

«Укрпошта» поряд із банками є одним із двох джерел доставки пенсій українцям. Проте поштовий оператор вирішив припинити свою діяльність на окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

У повідомленні наголошується, що «Укрпошта» трималася чотири місяці в умовах окупації та продовжувала виплачувати людям пенсії та соціальну допомогу.

«З перших днів окупації ми перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій. Збирати гроші за рахунок оплати комунальних та грошових переказів ставало дедалі важче» , — заявив представник Херсонської дирекції АТ «Укрпошта».

За його словами, весь колектив робив усе можливе, щоби пенсіонери отримували пенсію всі чотири місяці окупації. На жаль, зараз це робити неможливо.

Роботу «Укрпошти» буде відновлено після повернення законної влади на тимчасово окуповані території. Тоді оператор виплатить всю заборгованість із пенсій та соціальних допомог за весь період окупації.

«Тим, хто не зможе отримати пенсію на підконтрольній території, „Укрпошта“ її привезе після деокупації», — зазначається у повідомленні.

Окрім того, отримати гроші можна буде і зараз — виїхавши на підконтрольну Україні територію. Адже пенсії не скасовуються, а акумулюються на рахунках в Ощадбанку. І отримати їх можна буде у будь-якому відділенні банку.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів офіційно унормував питання виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ «Ощадбанк» та інших банківських установ через військові дії або тимчасову окупацію. Відповідно до рішення мешканцям таких територій виплати будуть здійснюватися через АТ «Укрпошта», проте пенсії та інші соцвиплати вирішено виплачувати «з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників та клієнтів».

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