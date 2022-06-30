34.70 / 35.47 36.14 / 37.31
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ припинили спроби наступу ворога на 4 напрямках та звільнили острів Зміїний, — Генштаб

19:47 30 червня 2022
Богдана у роботі

Триває сто двадцять сьома доба героїчного протистояння українців російському військовому вторгненню.

ЗСУ придушили спроби наступу ворога на 4 напрямках. Окупантів вигнали з острова Зміїний, повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка — Дементіївка українські воїни одразу придушили.

На Слов'янському напрямку наші воїни відбили штурм у напрямку Довгенько — Мазанівки. Противник відійшов.

На жаль, на Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ у районі міста Лисичанська. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка — Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили орків відійти.

Усі спроби наступальних та штурмових дій рашистів у напрямку Миколаївка — Спірне, Володимирівка — Покровське, Доломітне — Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

Не витримавши вогню українських артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські загарбники залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.

Нагадаємо, 29 червня відбувся масштабний обмін полоненими. В Україну повернулися 144 наші захисники.

Фото Генштаб

295

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

машини

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

Намічається перелом: ведичний астролог назвав дату припинення бойових дій в Україні

Намічається перелом: ведичний астролог назвав дату припинення бойових дій в Україні

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.