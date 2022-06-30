ЗСУ припинили спроби наступу ворога на 4 напрямках та звільнили острів Зміїний, — Генштаб

Триває сто двадцять сьома доба героїчного протистояння українців російському військовому вторгненню.

ЗСУ придушили спроби наступу ворога на 4 напрямках. Окупантів вигнали з острова Зміїний, повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка — Дементіївка українські воїни одразу придушили.

На Слов'янському напрямку наші воїни відбили штурм у напрямку Довгенько — Мазанівки. Противник відійшов.

На жаль, на Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ у районі міста Лисичанська. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка — Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили орків відійти.

Усі спроби наступальних та штурмових дій рашистів у напрямку Миколаївка — Спірне, Володимирівка — Покровське, Доломітне — Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

Не витримавши вогню українських артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські загарбники залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.

Нагадаємо, 29 червня відбувся масштабний обмін полоненими. В Україну повернулися 144 наші захисники.

Фото Генштаб

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