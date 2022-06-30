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Україна

Область повністю очищена від окупантів: в Одеській ОВА прокоментували визволення Зміїного

17:18 30 червня 2022
Артилерійська установка «Богдана»

Одеська область зі звільненням легендарного острова Зміїний, який для ворога перетворився на нову «Чорнобаївку», повністю очищена від російських окупантів.

Про це заявив представник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, після того, як ворога змусили залишити острів, на якому знаходиться селище Біле, на території регіону не залишилося окупантів.

«Селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Він же острів Зміїний. Дякую ЗСУ!», — наголосив Братчук.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в Оперативному командуванні «Південь» заявили, що протягом ночі, після завдання вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник «спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів». У командуванні додали, що на Зміїному вирує пожежа, лунають вибухи.

Пізніше факт звільнення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за словами якого, удару на острові завдали з вітчизняної артилерійської установки «Богдана».

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