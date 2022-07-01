Овнам сьогодні краще «поспішати повільно», а Дівам не варто пхати носа в чужі справи: гороскоп на 1 липня 2022 року

Астрологи стверджують, що 1 липня — день, коли вдаватимуться вирішення питань, пов'язаних з фінансами та майном. Третій місячний день — слушний час для звернення до державних організацій або оформлення документів. А ще цього дня потрібно активно поповнювати запаси життєвої енергії, яка невдовзі може знадобитися. Для цього підійде приємне спілкування з друзями та близькими, з тваринами, походи до театрів чи музеїв… У той же час зірки радять не бажати зла ближньому — воно може дуже швидко повернутися.

Важливо прислухатися до порад друзів, які можуть вам підказати, куди краще рухатися далі. Цього дня можливі несподівані та приємні зустрічі, у тому числі й з колишніми співробітниками.

«Відьмочка» пропонує гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку.

Овну сьогодні не слід ухвалювати поспішних рішень. Якщо сумніваєтеся — радьтеся, якщо не цілком упевнені — обмірковуйте та зважуйте. Інакше можна потрапити в неприємності та дуже довго позбавлятися їхніх наслідків.

Тільці сьогодні будуть готові допомагати всім стражденним. Або тим, хто бодай віддалено нагадує нещасних. Усі вони опиняться під опікою представників цього знаку зодіаку.

Близнюкам зірки радять влаштувати коханій людині романтичний вечір, виявивши при цьому фантазію.

У Раків з'явиться шанс блиснути ерудицією. Особливо у малознайомій компанії. Сьогодні саме той день, коли це піде вам на користь — оточуючі визнають вас дуже розумним та цікавим, а перше враження завжди найважливіше.

Левам потрібно бути готовим до сюрпризів. День для представників цього знаку зодіаку обіцяє бути радісним.

Діві зірки радять не втручатися у чужі конфлікти, дозволивши людям самостійно з'ясувати стосунки. Навіть якщо представники цього знаку зодіаку впевнені, що матимуть змогу підказати найкращий шлях виходу з конфліктної ситуації.

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У Терезів сьогодні настрій стрибатиме від радісного до сумного. День обіцяє бути непростим — краще зберегти нервову систему і собі, і оточуючим.

У Скорпіонів можливі неприємні розмови з дітьми, які не захочуть слухати батьків. Багатьом представникам цього знаку доведеться вжити досить жорстких заходів, через що самі вони страждатимуть набагато сильніше, ніж їхні діти.

Настрій Стрільців теж «стрибатиме» від відмінного до жахливого. День очікується непростим, коли буде важко знайти золоту середину.

У Козерога — гарний день для відвертих розмов, особливо з близькою людиною. Представники цього знаку зодіаку можуть отримати багато корисних порад та зрозуміти, куди треба рухатися далі.

Водолію сьогодні може захотітися терміново змінити щось на краще, наприклад, позбутися шкідливих звичок. І цей початок обіцяє стати успішним.

У Риб сьогодні чудовий час для того, щоб вирушити у дорогу, яка обіцяє стати цікавою. Будьте готові до зустрічі з пригодами.

Ексклюзивний гороскоп на липень 2022 року, який склала для «ФАКТІВ» українська астрологиня Людмила Булгакова, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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