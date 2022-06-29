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Коли зайнятися вершками, а коли корінцями: астрологічний календар садівника на липень-2022

19:51 29 червня 2022
місяць

Липень починається зростаючим Місяцем. Цей час відрізняється сприятливою енергетикою, зростанням рослин, підходить для починання нових справ. Нагадаємо, червень закінчився повним місяцем, коли потрібно було перебувати в спокої і тільки будувати плани, а не впроваджувати їх у життя.

Молодий Місяць буде в період з 1 по 12 липня та з 29 по 31 липня.

Астролог Олена Сахота у своєму авторському календарі пише, що такий Місяць сприяє зростанню «вершків». Вона рекомендує садівникам контролювати посаджені рослини, у яких у цей період знижено життєстійкість кореневої системи.

Старий Місяць можна спостерігати з 14 по 27 липня 2022 року.

«Старий Місяць сприяє зростанню „корінців“, розвитку кореневої системи. У цей період особливо добре садити коренеплоди. На спадаючому Місяці відбувається активне зростання коренів та підземних частин рослин, а зростання надземних зупиняється. Надземна частина у період слабо реагує на ушкодження», — пише астролог.

Повний Місяць буде 13 липня. Поблизу повного місяця коріння та наземна частина рослин наповнені енергією, тому сприятливо працювати з культурними рослинами.

Молодик — 28 липня. Поблизу молодика коріння та наземна частина рослин ослаблені, тому краще не чіпати культурні рослини. Вони не отримають необхідної життєвої сили. Допускається лише полив, розпушування, знищення бур'янів, хворих пагонів.

Раніше рекомендаціями щодо догляду за рослинами у червні-липні поділився садівник Віталій Піймало.

Фото Pixabay

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