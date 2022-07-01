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Спорт

Раніше била тренера — тепер обрала росію: найкращого бомбардира збірної України залишили без Євро-2022

17:51 1 липня 2022
Ганна Сидоренко

Жіноча збірна України з футзалу, яка у п'ятницю, 1 липня, стартує у фінальному турнірі чемпіонату Європи, зіграє без свого найкращого бомбардира і одного з лідерів Ганни Сидоренко, яка свого часу зарядила тренеру суперниць кулаком у щелепу, повідомляє «Суспільне».

За словами головного тренера «жовто-синіх» Олега Шайтанова, спортсменка залишилася поза заявкою національної команди через свою позицію щодо війни в Україні.

«Ми спілкувалися з Ганною Сидоренко, це було її рішення залишитися у росії, — розповів Олег Шайтанов. — Усі аргументи, які вона наводила — це не аргументи, коли країна воює. Так, вона намагалася щось аргументувати, але це її рішення, яке вона ухвалила. Нехай іде своїм шляхом».

Повідомляється, що на початку 2021 року 26-річна уродженка Кривого Рогу підписала контракт із російською «Норманочкою» (Нижегородська область), за яку продовжила виступати навіть після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ставши чемпіонкою рф з футзалу та володаркою національного Кубка.

Зазначимо, що за «Норманочку» також виступала інша українка Юлія Титова, але вона залишила клуб після початку війни та отримала виклик до збірної України на фінал чотирьох чемпіонату Європи.

До речі, у півфіналі Євро-2022 наші дівчата зіграють з іспанками (1 липня о 19:00), а володар ще однієї путівки до фіналу визначиться у матчі між Португалією та Угорщиною, яка замінила відсторонену від усіх міжнародних змагань росію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що земляки Кріштіану Роналду зіпсували росії фінал чемпіонату Європи з футзалу.

Фото suspilne. media

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