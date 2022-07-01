Скупий на опади червень встановив у Києві відразу чотири температурні рекорди

В червні в багатьох європейських країнах температура повітря значно перевищила середній показник місяця. В Україні середньомісячна температура також була вищою за кліматичну норму. А в Києві встановлено 4 температурні рекорди.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у червні в Києві дорівнювала +21,7°С, що на 2,2°С вище за кліматичну норму.

Цьогорічний червень став сьомим теплим у столиці за 142 роки спостережень.

Найхолодніше в Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилася до +11,8°С, спекотніше — 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялася до +34,4°С, встановивши таким чином температурний рекорд.

Червень виявився мізерним на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми.

Як пишуть європейські ЗМІ, наприкінці червня в Норвегії в Банаку було зафіксовано температуру 32,5°C. За інформацією фахівців, це найвища температура, яка була коли-небудь зареєстрована за Полярним колом у Європі.

У деяких країнах температура повітря вдень перевищувала 40 °C. На півночі Італії почалася найсильніша за останні 70 років посуха. Декілька районів Іспанії охопили лісові пожежі.

Червневі температурні рекорди були побиті у Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговині, Німеччині, Польщі.

Нагадаємо, за прогнозами кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, на українців чекає суперспекотний липень.

Температура повітря очікується вище за норму практично по всій території країни, за винятком Криму. Відхилення прогнозується не більше +0,5…+1,5 °З. Максимальні денні значення нерідко досягатимуть та перевищуватимуть 30-градусну позначку. Традиційно високі показники слід очікувати на півдні та сході України. Є ймовірність розвитку посухи внаслідок зниження кількості опадів.

Фото Pixabay

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter