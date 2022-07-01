Найлютіша лють: зірки українського шоу-бізнесу дуже емоційно відреагували на обстріл Сергіївки

Варварський обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області, де під удари російських ракет потрапили дві бази відпочинку та дев'ятиповерховий будинок, викликав емоційну реакцію українців на цю трагедію, під час якої десятки людей постраждали, а близько двадцяти, зокрема й діти, загинули.

«Лють. Щоразу, коли я відкриваю новини — я відчуваю найлютішу лють, — пише в соцмережах телеведуча Лілія Ребрик. — За кожним сухим реченням у зведеннях, за кожною офіційно поданою інформацією, за кожною новиною — людське горе. Смерть. Розпач. Невимовний біль. Іноді здається — все, що вже переповнені твої внутрішні джерела горя. А потім в них вливають ще й ще: по краплині, ніби знущаючись і розтягуючи це катування».

Актор і телеведучий Андрій Бедняков, який виклав у мережу відео роботи рятувальників на місці ракетного удару, що за лічені миті забрав життя українців, назвав росію злим і кровожерливим аб'юзером, який не хоче розуміти і приймати слово розлучення і який живе минулим.

А співачка Оля Полякова закликала закрити небо над Україною.

Музикант Сергій Бабкін після удару по Білгород-Дністровському району сказав, що всі, хто підтримує росію, будуть прокляті.

А телеведуча Надія Матвєєва не може повірити, що людина здатна на такі звірства, щоб захопити територію.

Співачка Наталія Могилевська назвала росіян нелюдами.

«Сергіївка, Одеська область! За версією окупантів тут радіолокаційна станція! На місці мирного санаторію! Ідіоти! Вбивці!» — пише телеведучий та продюсер Юрій Горбунов.

Актриса Ольга Сумська назвала удар по Сергіївці ще одним терактом.

А співачка Джамала зізналася, що почувається безпорадною і сердиться через те, що росіяни б'ють по українськими населеними пунктами, цілячися у торгові центри та житлові будинки, а потім кажуть, що це все — брехня.

Удару по Білгород-Дністровському району було завдано в ніч на 1 липня з літаків стратегічної авіації зс рф.

Фото ДСНС

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