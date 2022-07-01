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Помста за Зміїний: рашисти завдали авіаудару по багатоповерхівці та базам відпочинку в Одеській області, багато загиблих

8:26 1 липня 2022
Зруйнований будинок

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, напередодні повідомивший, що окупантов змусили втекти з острову Зміїний і що таким чином область повністю звільнена від російських військ, розповів про потужний ракетний удар ворога по регіону.

«Одна ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок, друга — у базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м. На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється», — повідомив Братчук.

Фото ДСНС

Наразі відомо, що станом на ранок п'ятниці, 1 липня, виявлено вже 17 загиблих, серед яких одна дитина. 31 особа, у тому числі четверо дітей та вагітна жінка, постражда. З-під завалів врятовано восьмох осіб, у тому числі й трьох дітей. Рятувальні роботи тривають.

Фото ДСНС

Ракетний удар по Одещині був здійснений з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Фото ДСНС

У ДСНС поточнили, що удару було завдано по двом базам відпочинку у Білгород-Дністрвському районі.

 

Вночі люди, які опинилися під звалами, викладали відео, прохаючи про допомогу.

 

Нагадаємо, що днями російська авіація завдала удару по Кременчуку, поціливши у торгівельний центр, де на той момен було багато людей.

Фото ДСНС

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