Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Деякі господині під час прання застосовують пластикові пакети, що на перший погляд не може не дивувати.

Але, виявляється, у цього «стародавнього» способу є досить просте пояснення, розповідає блогер Олена Матвєєва, яка придумала метод легкого миття вікон.

Справа в тому, що під час прання в барабані машини утворюється статична електрика, завдяки чому пластиковий пакет збирає на себе все волосся та шерсть, і набагато краще очищує білі речі.

Крім того, прання подібним чином перешкоджає засміченню фільтрів пральної машини, так як все сміття збирається на пакеті.

Ще одне: пакет грає роль «великої ложки», яка допомагає розмішувати в барабані порошок, що не розчинився, що призводить до значної економії.

Єдине застереження: зазначений спосіб не треба застосовувати під час прання вовняних речей, у тому числі джемперів і т.д.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як просто приготувати ефективний засіб для виведення плям з доступних складових, а також як швидко і ефективно прибрати цвіль зі стін і стелажів.

Фото скрін відео

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