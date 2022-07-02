Замість НХЛ — у військомат: воротареві ЦСКА та збірної росії з хокею шиють ухиляння від армії (відео)

Віцечемпіона Олімпійських ігор-2022 з хокею у складі збірної росії та чинного володаря Кубка Гагаріна у складі ЦСКА воротаря Івана Федотова затримали за підозрою в ухиленні від служби в армії або проходження альтернативної цивільної служби, повідомляє «Фонтанка». Інцидент трапився напередодні на виході з однієї з льодових арен у Санкт-Петербурзі.

За інформацією російських ЗМІ, на 25-річного голкіпера чекали вісім людей у цивільному та двоє у камуфляжі. Після короткої розмови Федотова посадили у фургон без розпізнавальних знаків та відвезли до військкомату. За чинним законодавством, Івану загрожує до двох років позбавлення волі.

Схоже, буча зчинилася через те, що у травні найкращий голкіпер КХЛ минулого сезону після завершення терміну дії угоди з армійцями вирішив залишити росію, підписавши річний контракт із клубом Національної хокейної ліги (НХЛ) «Філадельфія Флайєрз». Російський коментатор Олексій Андронов пише, що цей крок Федотова (до речі, він народився у Фінляндії — у його мами навіть фінське дівоче прізвище) викликав велике невдоволення голови наглядової ради ХК ЦСКА Ігоря Сєчина та президента армійського клубу Ігоря Єсмантовича. Яка, мовляв, Америка, хлопче?

Легендарний воротар-путініст Владислав Третьяк вручає Івану Федотову нагороду найкращого голкіпера Континентальної хокейної ліги минулого сезону

До речі, як повідомило «Фонтанці» джерело, після кількох годин, проведених у військкоматі, Федотову стало погано, йому викликали бригаду «швидкої». Карета відвезла хокеїста до однієї з міських лікарень.

«Ми обізнані з цим і розслідуємо ситуацію. На даний момент у нас немає подальших коментарів», — заявив генеральний менеджер «Філадельфії Флайєрз» Чак Флетчер .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії забрали чемпіонат світу з хокею.

Фото khl.ru

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter