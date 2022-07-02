Замість НХЛ — у військомат: воротареві ЦСКА та збірної росії з хокею шиють ухиляння від армії (відео)
Віцечемпіона Олімпійських ігор-2022 з хокею у складі збірної росії та чинного володаря Кубка Гагаріна у складі ЦСКА воротаря Івана Федотова затримали за підозрою в ухиленні від служби в армії або проходження альтернативної цивільної служби, повідомляє «Фонтанка». Інцидент трапився напередодні на виході з однієї з льодових арен у Санкт-Петербурзі.
За інформацією російських ЗМІ, на 25-річного голкіпера чекали вісім людей у цивільному та двоє у камуфляжі. Після короткої розмови Федотова посадили у фургон без розпізнавальних знаків та відвезли до військкомату. За чинним законодавством, Івану загрожує до двох років позбавлення волі.
Схоже, буча зчинилася через те, що у травні найкращий голкіпер КХЛ минулого сезону після завершення терміну дії угоди з армійцями вирішив залишити росію, підписавши річний контракт із клубом Національної хокейної ліги (НХЛ) «Філадельфія Флайєрз». Російський коментатор Олексій Андронов пише, що цей крок Федотова (до речі, він народився у Фінляндії — у його мами навіть фінське дівоче прізвище) викликав велике невдоволення голови наглядової ради ХК ЦСКА Ігоря Сєчина та президента армійського клубу Ігоря Єсмантовича. Яка, мовляв, Америка, хлопче?
До речі, як повідомило «Фонтанці» джерело, після кількох годин, проведених у військкоматі, Федотову стало погано, йому викликали бригаду «швидкої». Карета відвезла хокеїста до однієї з міських лікарень.
«Ми обізнані з цим і розслідуємо ситуацію. На даний момент у нас немає подальших коментарів», — заявив генеральний менеджер «Філадельфії Флайєрз» Чак Флетчер .
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії забрали чемпіонат світу з хокею.
Фото khl.ru100
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