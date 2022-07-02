День податкової служби України-2022: вітання та листівки до свята

Робота податківців є надзвичайно важливою, адже вони допомагають вести бізнес в Україні та стежать за правильним розподілом податків. Під час війни їхня робота стала ще більш відповідальною, адже підтримувати економіку та наповнювати скарбницю податками зараз важливо, як ніколи.

Як відомо, Податкова служба України існує ще з 1990 року, але її працівники довгий час не мали професійного свята. 2000 року президент України Леонід Кучма заснував День податківця, датою якого було обрано 30 жовтня. Однак наступний президент України Віктор Ющенко скасував указ про це свято та встановив День працівника податкової служби 2 липня.

У цю дату працівники податкової служби отримують нагороди та премії від начальства, влаштовують корпоративи та приймають вітання від близьких.

Самі податківці заявляють, що вони найкращий друг і товариш кожного підприємця. І що допомагають вести бізнес та розвивати підприємництво в країні.

Цього дня побажаємо нашим славним податківцям уважних, доброзичливих та доброчесних платників податків.

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Податкова служба України

Важливість ви і честь держави.

Щоб у податках були всі єдині

Ви цілий рік працювали на славу.

Ну, а сьогодні свято ваше по праву

Забудьте про декларації, звіти…

Повеселіться просто до упаду

І знайте, ви завжди у нас у пошані!

***

Нелегка ваша робота:

Тут — перевірки, там — обліки.

Так дозвольте побажати:

У кожній справі рахунок свій знати!

Нехай робота на радість буде,

І ніде нехай не зменшиться.

Перевіряйте, процвітайте

І всюди встигайте!

***

Податкова служба,

Сьогодні у вас свято!

Друзі, живіть дружно!

Нехай вам більше різних

Подарує життя сюрпризів!

Доля нехай буде доброю,

Виконає всі капризи!

Дорога буде рівною!

***

Податкова служба,

При погонах, служиш правильно,

Наповнюючи бюджет країни.

З Вами зустріч важка традиційно,

Якщо доходи не чисті

Заплати та спи спокійно,

Кажуть, податківці.

***

Податківці — вірні слуги народу. Це ви, дорогі наші, суворо контролюєте поповнення скарбниці, і цим впливаєте на її розвиток і процвітання. Сьогодні ваше свято, дозвольте від щирого серця привітати вас і побажати всього найкращого. Нехай справджуються ваші мрії, нехай удача завжди супроводжує вас, нехай в особистому житті все йде, як по маслу.

***

Хто сидить у барлозі,

Той, хто живе гідно,

Якщо сплатив податки —

Можеш спати спокійно!

Щоб було спокійніше,

Посміхнись швидше,

Мій інспектор милий —

Немає тебе гарніше!

Як писали «ФАКТИ», нещодавно, 28 червня, українці святкували День Конституції України.

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