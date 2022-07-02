Блогерка, яка дуже любить рф, вимагає компенсації за «моральні страждання» від полковника ЗСУ

Київський апеляційний суд відкрив провадження за заявою блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни Анатолія Штефана («Штірліц») та Міністерства оборони.

Вона оскаржує рішення Солом’янського суду столиці, який відмовив у позові про захист честі й гідності та спростування недостовірної інформації.

«Блогерка зазначає, що суд першої інстанції не повинен був розглядати позовну заяву та мав повернути її, оскільки блогерка не сплатила частину судового збору, допустив грубі процесуальні порушення, не дослідив подані докази та не врахував усі аргументи, — повідомив адвокат практики захисту ділової репутації Юрій Мельник, який у справі захищає українського офіцера. — Крім того, на думку Таїсії, суд помилково визнав її — блогерку з майже 4-мільйонною аудиторією — публічною особою та неправильно визначив характер поширеної інформації, вказавши, що вона нібито є оцінною».

Додамо, що скандальна ситуація з блогеркою неабияк сколихнула суспільство своїм цинізмом. Мова про фрагмент з відео за участі популярної користувачки мережі TikTok Таїсії Маламан, більш відомої під нікнеймом Di.Rubens. Сам ролик має назву «Яка твоя улюблена країна?» Дівчина у відповідь на запитання: «Росія чи Україна?» — обрала першу. При цьому відео знімали на майдані Незалежності, найбільш знаковому та символічному для українців місці.

Полковник Анатолій Штефан публічно поширив цей 8-секундний уривок та висловив свою оцінку побаченому. Користувачі мережі підтримали військового. За це Маламан подала до суду позов, яким хотіла визнати ролик недостовірним та сфальсифікованим. І на додачу вимагала 150 тисяч гривень компенсації за завдані «моральні страждання».

Нагадаємо, днями у Києві суд ухвалив вирок 58-річному жителю столиці за виправдовування, заперечення збройної агресії російської федерації проти України та глорифікацію (прославлення) її учасників. А у Житомирі засудили вчительку, яка казала, що звірства рашистів у Бучі — фейк.

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