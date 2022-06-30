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Події

«Наши герои! Наши защитники!»: за підтримку рашистів засудили киянина

20:40 30 червня 2022
за підтримку рашистів засудили киянина

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок 58-річному жителю столиці за фактом виправдовування, заперечення збройної агресії російської федерації проти України та глорифікацію (прославлення) її учасників (раніше слідчі повідомили про підозру 47-річному блогеру із Сум Юрію Подоляці).

«Вказаний громадянин поширював антиукраїнські пропагандистські ідеї серед своїх знайомих, а також невизначеного кола осіб під час збройної агресії рф, — повідомляє Шевченківський районний суд Києва. — Для поширення матеріалів, що глорифікують осіб, які здійснюють таку агресію, киянин використовував соціальну мережу „Однокласники“, яка заборонена для використання в Україні через поширення антиукраїнських настроїв».

З матеріалів справи відомо, що чоловік поширив фотографію командира незаконного формування «Спарта» у днр Володимира Жоги з написом «Вечная пам'ять герою. Командир получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей 05.03.22″. Вподобав картинку, на якій військові рф з написом „Мы поддерживаем нашу Армию! Наши герои! Наши защитники! Наша гордость! Наши бойцы“. Крім того, відомо ще про два аналогічних епізоди».

Відомо, що підсудний одружений та виховує неповнолітню дитину. Свою вину він визнав повністю та розкаявся у вчиненому. Суд призначив йому покарання, узгоджене сторонами кримінального провадження під час укладання угоди про визнання винуватості, у виді 5 років позбавлення волі. І разом із тим звільнив громадянина від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

Нагадаємо, днями у Херсоні підірвали відомого зрадника-колаборанта, однопартійця Шарія. А на Рівненщині засудили рганізаторку мережі інформаторів, які допомагали рашистам.

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