«Більше дітей не навчатиме»: у Житомирі винесли вирок вчительці, яка казала, що звірства рашистів у Бучі — фейк

Житомирський міський суд виніс вирок місцевій вчительці української мови, яка перед колегами виправдовувала дії збройних сил російської федерації, а відеосюжети про звірства рашистів у Бучі називала «постановочними». Про це стало відомо з матеріалів справи.

«10 травня у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 під час засідання методичного об'єднання вчителів української мови особа публічно виправдовувала перед присутніми дії збройних сил російської федерації. Переконувала присутніх та сторонніх осіб, що на території України відбувається „спеціальна військова операція“ збройних сил російської федерації, а не війна… Крім того, жінка стверджувала про необхідність відновлення дружніх стосунків України з російською федерацією та вказувала на безперспективність опору населення України та її збройних сил військам ворога».

Крім того, вчителька доводила своїм колегам, що українські засоби інформації дезінформують населення про наслідки окупації російськими військами частин території України, штучно створюючи «постановочні» відеосюжети. Мова йшла про трагедію у Бучі Київської області.

Свою вину вчителька визнала та надала згоду на розгляд обвинувального акту за її відсутності. Врешті суд ухвалив — визнати жінку винною та призначити їй покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язанні з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 10 років.

Нещодавно також винесли вирок вінничанину, через якого ракети рф поцілили у місцеву телевежу.

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