«Просто відпочивав»: водій КАМАЗу не помітив чоловіка на дорозі та здійснив на нього наїзд

В Тернопільській області, де півроку тому зіткнулися маршрутка з пасажирами та легковик, 1 липня близько 10 години на ґрунтовій дорозі між населеними пунктами Смиківці та Охримівці водій КАМАЗу не помітив чоловіка, який лежав на дорозі, в результаті чого здійснив наїзд на нього. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Тернопільській області.

«Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. В учасників дорожньо-транспортної пригоди відібрали зразки крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик», — повідомили в поліції.

Внаслідок ДТП з закритим переломом стегна до Тернопільської лікарні доправили жителя Івано-Франківської області 1962 року народження.

Як писали «ФАКТИ», днями трапилася трагічна ДТП із військовими. Автобус медбатальйону «Госпітальєри» зіткнувся з вантажівкою.

Фото: Національна поліція

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