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Гроші

Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч грн: кому належать виплати

16:54 2 липня 2022
Виплати

Міжвідомча комісія відновить виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі. Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Про це йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

Виплату зможуть одержати українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора, а також родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

«Українці (стосовно яких ухвалять позитивне рішення) зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тис. гривень», — повідомили в Мінреінтеграції.

Як писали «ФАКТИ», днями Україна провела наймасштабніший з початку війни обмін полоненими. Додому повернулися 144 захисники країни.

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