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Події

Зламували замки та віджимали металопластикові вікна: під Києвом затримано банду мародерів-гастролерів на чолі з таксистом

17:07 2 липня 2022
Один з підозрюваних

Схоже, що в населених пунктах Київщини, які пережили жахи окупації, до всього «працювали» й серійні крадії-гастролери, на рахунку яких — 9 злочинних епізодів. Як повідомили в поліції області, їх жертвами ставали мешканці Бориспільського, Бучанського, Фастівського та Обухівського районів.

До складу групи входило п’ятеро осіб, один з яких був організатором, другий — його помічником, а ще троє виконували накази.

Злодії зламували замки осель українців та відтискали металопластикові вікна і двері. Окрім готівки та ювелірних прикрас, не гребували електроінструментами та велосипедами.

Слідчі дії у помешканні, де жили підозрювані

Після затримання зловмисників було встановлено, що організатором злочинів є 42-річний житель міста Запоріжжя — колишній таксист. Саме він планував крадіжки, надавав злочинцям транспорт і координував дії зловмисників та прибутки.

Нині за скоєне усім фігурантам загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

Нагадаємо, днями в Україні також викрили чергову групу аферистів, які наживалися на людях, що намагалися отримати матеріальну допомогу від країн Євросоюзу.

Фото і відео поліції

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