В Україні відзначають День ППО та День ВМС: гарні привітання та листівки для наших захисників

В Україні 3 липня відзначають День військ протиповітряної оборони України, а також День військово-морських сил.

Війська ППО захищають повітряний простір, контролюючи переміщення літаків через кордон. Це потужна структура, що включає радіотехнічні і ракетні війська, війська зв'язку і винищувальну авіацію. Це порівняно молоде свято. День протиповітряної оборони відзначається за указом Президента України у першу неділю липня кожного року як данина заслуг у забезпеченні обороноздатності країни.

Також щорічно у першу неділю липня в Україні відзначають День флоту. Національне свято було затверджено у 2008 році президентом України Віктором Ющенком. Віктор Янукович переніс дату свята на останню неділю липня, але президент України Петро Порошенко своїм указом № 332/2015 від 12.06.2015 скасував указ Януковича та повернув дату на першу неділю липня. Це свято є професійним для працівників морського та річкового флоту України, а також військовослужбовців Військово-морських збройних сил.

Вітання та листівки з Днем військ ППО

***

Під захистом небо наше —

ППО завжди на варті,

Щоб діти всієї землі

Вночі міцно спати могли.

Нам зенітники потрібні,

перехоплювачі важливі

І локаторщікі теж.

Ворог тоді вже не зможе

Мирний сон підірвати в країні:

Небо наше на замку.

Вітаємо ППО!

Немає надійніше його!

***

Вмієш те, про що інше мріяти

Не сміє навіть. Ти — набагато крутіше:

Ти можеш вище хмари літати,

Літаєш вище найгрізнішою хмари!

Інший: ти птах? чи немає? — Не зрозуміє,

Але, тяжкість тяжіння осилять,

Ти піднімаєш в небо літак,

Неначе розпрямляти руки-крила!

Ні, не один літати під Сонцем рік

Тобі, а тому: земний удачі,

Посадок м'яких, менше негоди,

Дружини, дітей прекрасних, будинки, дачі!

Літаючи в піднебессі, немов птах,

Бажаємо в птицю все ж не перетворитися!

***

Під захист небо наше —

ППО Завжди на варті,

Щоб діти всієї земли

Вночі міцно спати могли.

Нам зенітнікі Потрібні,

r Перехоплювачі Важливі

n І локаторщікі ТЕЖ.

Ворог тоді зможите

Вже не Мирний сон підірваті в Країні:

Небо наше на замку.

Вітаємо ППО!

Ні надійніше йо!

***

Товариші генерали і офіцери, прапорщики і сержанти, курсанти і солдати, працівники Збройних Сил України! Шановні ветерани Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони!

Другого серпня наша держава вшановує захисників неба Батьківщини, які відзначають своє професійне свято — День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Установлення цього свята є свідченням визнання Українським народом важливого значення високоманевреного виду Збройних Сил України, створеного на основі могутнього потенціалу Військово-Повітряних Сил і Військ Протиповітряної оборони, у забезпеченні захисту повітряного простору незалежної України.

Особовий склад Повітряних Сил Збройних Сил України, вірний славним бойовим традиціям, з честю виконує свій обов’язок перед народом, демонструє вірність Військовій присязі, високий бойовий вишкіл, професіоналізм та наполегливість у вирішенні поставлених завдань під час несення бойового чергування та підготовки військ.

У цей святковий день висловлюю слова щирої вдячності всім військовослужбовцям, ветеранам і працівникам Повітряних Сил Збройних Сил України за сумлінну самовіддану службу Вітчизні та зразкову ратну працю.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, звершення всіх планів і задумів, нових успіхів заради зміцнення обороноздатності нашої Держави!

Слава Україні!

***

Поздоровляю мужніх вартових повітряного простору України з професійним святом — Днем Військ Протиповітряної оборони.

Наші співвітчизники впевнені: завдяки вашій самовідданій ратній праці небо над Україною завжди буде мирним, а творча праця нашого народу — надійно захищеною.

Бажаю воїнам і командирам Протиповітряної оборони успіхів у дорученій відповідальній державній справі — гарантуванні безпеки Вітчизни.

Міцного вам здоров’я, добра і щастя, шановні товариші!

Вітання та листівки з Днем ВМС

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 7-м липня, синку милий!

***

(Для тата)

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем ВМС України!

***

Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров'я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безперечних успіхів, великих досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.

***

З Днем флоту України вітаю тебе! Бажаю плисти по життю легко і вільно, як по морських хвилях, бажаю успішних проривів і гучних перемог. Нехай хвилюється море, а не твоє серце, нехай здається ворог, а не ти. І скільки б років не пройшло, залишайся завжди здоровим, міцним, відважним і непереможним.

Як писали «ФАКТИ», 2 липня в Україні відзначали День працівників Податкової служби України.

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