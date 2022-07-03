В Україні відзначають День ППО та День ВМС: гарні привітання та листівки для наших захисників
В Україні 3 липня відзначають День військ протиповітряної оборони України, а також День військово-морських сил.
Війська ППО захищають повітряний простір, контролюючи переміщення літаків через кордон. Це потужна структура, що включає радіотехнічні і ракетні війська, війська зв'язку і винищувальну авіацію. Це порівняно молоде свято. День протиповітряної оборони відзначається за указом Президента України у першу неділю липня кожного року як данина заслуг у забезпеченні обороноздатності країни.
Також щорічно у першу неділю липня в Україні відзначають День флоту. Національне свято було затверджено у 2008 році президентом України Віктором Ющенком. Віктор Янукович переніс дату свята на останню неділю липня, але президент України Петро Порошенко своїм указом № 332/2015 від
Вітання та листівки з Днем військ ППО
***
Під захистом небо наше —
ППО завжди на варті,
Щоб діти всієї землі
Вночі міцно спати могли.
Нам зенітники потрібні,
перехоплювачі важливі
І локаторщікі теж.
Ворог тоді вже не зможе
Мирний сон підірвати в країні:
Небо наше на замку.
Вітаємо ППО!
Немає надійніше його!
***
Вмієш те, про що інше мріяти
Не сміє навіть. Ти — набагато крутіше:
Ти можеш вище хмари літати,
Літаєш вище найгрізнішою хмари!
Інший: ти птах? чи немає? — Не зрозуміє,
Але, тяжкість тяжіння осилять,
Ти піднімаєш в небо літак,
Неначе розпрямляти руки-крила!
Ні, не один літати під Сонцем рік
Тобі, а тому: земний удачі,
Посадок м'яких, менше негоди,
Дружини, дітей прекрасних, будинки, дачі!
Літаючи в піднебессі, немов птах,
Бажаємо в птицю все ж не перетворитися!
***
Під захист небо наше —
ППО Завжди на варті,
Щоб діти всієї земли
Вночі міцно спати могли.
Нам зенітнікі Потрібні,
r Перехоплювачі Важливі
n І локаторщікі ТЕЖ.
Ворог тоді зможите
Вже не Мирний сон підірваті в Країні:
Небо наше на замку.
Вітаємо ППО!
Ні надійніше йо!
***
Товариші генерали і офіцери, прапорщики і сержанти, курсанти і солдати, працівники Збройних Сил України! Шановні ветерани Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони!
Другого серпня наша держава вшановує захисників неба Батьківщини, які відзначають своє професійне свято — День Повітряних Сил Збройних Сил України.
Установлення цього свята є свідченням визнання Українським народом важливого значення високоманевреного виду Збройних Сил України, створеного на основі могутнього потенціалу Військово-Повітряних Сил і Військ Протиповітряної оборони, у забезпеченні захисту повітряного простору незалежної України.
Особовий склад Повітряних Сил Збройних Сил України, вірний славним бойовим традиціям, з честю виконує свій обов’язок перед народом, демонструє вірність Військовій присязі, високий бойовий вишкіл, професіоналізм та наполегливість у вирішенні поставлених завдань під час несення бойового чергування та підготовки військ.
У цей святковий день висловлюю слова щирої вдячності всім військовослужбовцям, ветеранам і працівникам Повітряних Сил Збройних Сил України за сумлінну самовіддану службу Вітчизні та зразкову ратну працю.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, звершення всіх планів і задумів, нових успіхів заради зміцнення обороноздатності нашої Держави!
Слава Україні!
***
Поздоровляю мужніх вартових повітряного простору України з професійним святом — Днем Військ Протиповітряної оборони.
Наші співвітчизники впевнені: завдяки вашій самовідданій ратній праці небо над Україною завжди буде мирним, а творча праця нашого народу — надійно захищеною.
Бажаю воїнам і командирам Протиповітряної оборони успіхів у дорученій відповідальній державній справі — гарантуванні безпеки Вітчизни.
Міцного вам здоров’я, добра і щастя, шановні товариші!
Вітання та листівки з Днем ВМС
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди — як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 7-м липня, синку милий!
***
(Для тата)
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни…
Вітаю із Днем ВМС України!
***
Любі хлопці, вас вітаємо,
Звісно, щастя побажаємо,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
***
Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров'я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безперечних успіхів, великих досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.
***
З Днем флоту України вітаю тебе! Бажаю плисти по життю легко і вільно, як по морських хвилях, бажаю успішних проривів і гучних перемог. Нехай хвилюється море, а не твоє серце, нехай здається ворог, а не ти. І скільки б років не пройшло, залишайся завжди здоровим, міцним, відважним і непереможним.
Як писали «ФАКТИ», 2 липня в Україні відзначали День працівників Податкової служби України.199
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter