«Він так і не побачив новонародженого сина»: на Вінниччині поховали захисника «Азовсталі»

1 липня у Качківці на Вінниччині провели в останню путь загиблого в боях за «Азовсталь» Пантелеймона Собка. Він не виходив на зв’язок два місяці. Батьки, ховаючи розпач, організовували чергові поставки продовольства і всього необхідного на передову. Притискаючи півторамісячного сина Микиту до грудей, якого так і не встиг побачити тато, молилась дружина Юлія. Усі вірили у диво, але воно не сталось. Наприкінці червня стало відомо, 23-річний боєць з позивним «Лімка» загинув. Про це повідомив товариш загиблого капелан Анатолій Кушнірчук.

«Головний корабельний старшина 9-го дивізіону надводних кораблів і катерів ВМС ЗСУ в Азовському морі. Я не можу повірити в те, що тебе вже немає. Здавалось, недавно бачилися у Маріуполі на кораблі. Очі горіли від того, що ти служиш у ВМС, хвалився, що одружився та маєш гарні плани на службу і сімейне життя. Брат Пантелеймон віддав своє життя за Маріуполь і «Азовсталь». Він так і не встиг стати капітаном великого флагмана, насолодиться сімейним життям та дожити до моменту, коли вперше візьме свого новонародженого сина Микиту на свої руки. Болить невимовно…

Згадайте у молитвах його дружину з дитям, батьків та усіх рідних, чиє серце розірване зараз на шматки. Попросіть щиро у Бога здійснити його мрію — «Маріуполь — це Україна! Азовське море — домівка наших Збройних сил ВМС». Мав за честь знати особисто, бути поруч та всебічно підтримувати. Герой. Без перебільшення. У Бога завжди живий".

Пантелеймона Собка провели в останню путь у Качківці на Вінниччині

Під час прощальної церемонії, коли тіло воїна наближалось до рідної домівки, з неї почувся плач маленького сина Микити, якого так і не довелось побачити молодому татусеві.

«Плаче маленький „Ліма“, його копія», - говорили зі сльозами на очах присутні жінки, — пише місцеве видання «Ямпільські вісті». — Після прощання до громади звернувся батько Героя Юрій Собко, який закликав людей до згуртування: «Єднайтеся люди у цей складний час, прощайте один одного, не соромтесь просити пробачення. Діти, телефонуйте до батьків, рідних. Цінуйте кожну хвилину життя».

Рідні до останнього сподівалися, що Пантелеймон живий, але дива не сталося

Державний прапор України вручили дружині героя Юлії Собко.

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