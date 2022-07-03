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путін підписав указ про підготовку до мобілізації, — радник голови МВС України

15:35 3 липня 2022
володимир путін

Президент росії володимир путін підписав указ про підготовку до мобілізації. Про це повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко.

«Мобілізація буде як технічною — заводи, підприємства, так і, можливо, людською. Але не варто забувати, що у людської маси в росії немає бажання воювати — вони хочуть дивитися війну тільки по телевізору. Про це свідчить прихована мобілізація», — заявив він.

Денисенко додав, що можливі провокації, щоб росіяни простіше поставилися до загальної мобілізації.

Тим часом вранці губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков повідомив, що в Бєлгороді була серія «гучних звуків» і імовірно там спрацювало ППО. Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю. Журналісти-дослідники впевнені, що у багатоповерхівку в Бєлгороді влучила частина ракети російського ЗРПК «Панцир».

Як писали «ФАКТИ», раніше в українському Генштабі заявили, що ворог не може просунутися на жодному з напрямків і тримає оборону під потужними ударами авіації ЗСУ.

Фото Pixabay

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