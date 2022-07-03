35.38 / 35.55 36.85 / 37.15
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог не може просунутися на жодному з напрямків і тримає оборону під потужними ударами авіації ЗСУ, — Генштаб

8:26 3 липня 2022
Літак Повітряних сил ЗСУ

Станом на ранок неділі, 3 липня, ворог на Донецькому напрямку основні зусилля зосереджує на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки, противник вів наступальні дії поблизу Білогорівки, але успіху не мав та був змушений відійти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на початок 130-ї доби протистояння російському воєнному вторгненню.

На інших напрямах ситуація наступна:

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки білорусь у Брестській області, посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Ворожий штурм неподалік Прудянки ЗСУ успішно відбили.

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються, неодноразово намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки, але отримали відсіч та відійшли.

«Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій — у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів. Загальні втрати противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що ворожа армія може найближчими днями повністю захопити Луганщину, після чого спрямують свої зусілля на нанесенні ударів по позиціях ЗСУ в районі Сіверська, що на Донеччині, а вже потім зосередяться на Слов'янську та Бахмуті.

Аналітики ISW також зазначають, що українські контратаки й активність партизанів й надалі змушуватимуть росіян зосереджуватися на оборонних операціях на півдні України.

Нагадаємо, що днями ворога вибили з острову Зміїний, а українські військові знищили залишки російської техніки, озброєння та майна — відповідне відео показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото Генштаба ЗСУ

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вирощування помідорів та перцю

Додасте пiв склянки попелу — і помідорами та перцем будете ділитися з сусідами

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

Пенсії

Частина пенсіонерів невдовзі можуть втратити право на виплати: скільки за ними зберігатиметься пенсія

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.