Ворог не може просунутися на жодному з напрямків і тримає оборону під потужними ударами авіації ЗСУ, — Генштаб

Станом на ранок неділі, 3 липня, ворог на Донецькому напрямку основні зусилля зосереджує на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки, противник вів наступальні дії поблизу Білогорівки, але успіху не мав та був змушений відійти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на початок 130-ї доби протистояння російському воєнному вторгненню.

На інших напрямах ситуація наступна:

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки білорусь у Брестській області, посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Ворожий штурм неподалік Прудянки ЗСУ успішно відбили.

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються, неодноразово намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки, але отримали відсіч та відійшли.

«Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій — у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів. Загальні втрати противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що ворожа армія може найближчими днями повністю захопити Луганщину, після чого спрямують свої зусілля на нанесенні ударів по позиціях ЗСУ в районі Сіверська, що на Донеччині, а вже потім зосередяться на Слов'янську та Бахмуті.

Аналітики ISW також зазначають, що українські контратаки й активність партизанів й надалі змушуватимуть росіян зосереджуватися на оборонних операціях на півдні України.

Нагадаємо, що днями ворога вибили з острову Зміїний, а українські військові знищили залишки російської техніки, озброєння та майна — відповідне відео показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото Генштаба ЗСУ

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