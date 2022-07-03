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Україна

Правила в'їзду українців до Ізраїлю зміняться: суд ухвалив важливе рішення

16:15 3 липня 2022
Феміда

В Ізраїлі Верховний суд скасував рішення влади про встановлення квот для українських біженців, зазначивши, що вимушена тимчасова міграція українців через російську агресію не становить загрози для країни.

Це рішення привітав президент України Володимир Зеленський.

Як уточнює Сursorinfo, раніше було ухвалено рішення, що Ізраїль зможе прийняти всього п'ять тисяч українців, не рахуючи тих, хто знаходиться у близьких родинних відносинах із ізраїльтянами, і тих, хто має право на репатріацію відповідно до Закону про повернення, що надає громадянство євреям, або тим, у кого батьки чи бабусі та дідусі євреї.

Петицію до суду за підтримки посольства України в Державі Ізраїль подавав приватний адвокат Томер Варша. Влада стверджувала, що ліміт був встановлений відповідно до надзвичайних законів Ізраїлю і що вони побоюються, що багато українців залишаться в країні на довгі роки.

Судді Верховного суду спростовують побоювання держави щодо того, що біженці можуть залишитися надовго, наводячи статистику, згідно з якою з часу вторгнення 4 409 українців, яким було надано дозвіл, вже залишили Ізраїль.

Нагадаємо, що Зеленський, спілкуючись зі студентами та професорами ізраїльських вишів, подякував ізраїльтянам за гуманітарну допомогу, проте висловив жаль, що Держава Ізраїль не приєдналася до санкцій проти росії.

Фото Pixabay

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