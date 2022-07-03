Обстріл Бєлгорода: у МВС України озвучили ще одну версію

У ніч проти 3 липня у російському Белграді пролунали вибухи — місцеві жителі викладали у мережу відео з клубами диму, що піднімався над містом.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко озвучив версію, згідно з якою вибухи та руйнування стали причиною неузгодженості дій російських ракетників та ППО.

«Вночі були пуски „Іскандерів“ і „Калібрів“ по Харкову та Харківській області з території Білгородської області. Частина ракет долетіла і вдарила по мирних харків'янах.Траєкторія кількох ракет проходила над Бєлгородом і російські ППО (ЗРК „Панцир“) успішно відпрацювали по своїх ракетах», — пише він у соцмережах.

Тим часом у мережу виклали фото, на яких видно, що в одній із будівель застрягли фрагменти російського ЗРПК «Панцир С1», що, власне, підтверджує таку версію.

«До речі, жарт про те, що в Бєлгороді обстріляли самі себе, насправді зовсім не жарт. В обстріляних багатоповерхівках Білгорода застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК „Панцир С1“.Схоже, у російських військових щось не туди спрацювало і ракети полетіли зовсім не туди, куди планувалося. Як це вже було на знаменитому відео з Алчевська», — пише журналіст Денис Казанський.

А Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко повідомив, що у Бєлгороді загинули троє українців — пара з маленькою дитиною: «Мешканці Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені втекти від війни через росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як ми бачимо, росія знищує наших людей й на своїй території».

Губернатор Бєлгородської області заявляв, що в місті, ймовірно, спрацювало ППО. У Білгороді троє людей загинули, четверо постраждали. Було частково зруйновано 11 багатоквартирних будинків та 39 приватних.

Фото «Мій Бєлгород»

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