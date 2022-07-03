У Мелітополі знищено базу окупантів і пущено під укіс черговий бронепоїзд, — мер міста

Збройні сили України, які напередодні знищили залишену російськими військовими техніку на острові Зміїний, у ніч проти неділі, 3 липня, вивели з ладу одну з чотирьох військових баз зс рф у Мелітополі.

Як повідомив міський голова Іван Федоров, виключно по російській базі було нанесено більше 30 ударів. А завдяки діям сил спротиву з рейок зійшов бронепотяг рашистів.

«Окупанти намагаються робити провокації, мовляв, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти — тікати з нашого міста», — повідомив мер Мелітополя та додав, що очікує на зростання кількості мелітопольців, які захочуть виїхати на підконтрольні уряду території України.

Місцеві пабліки викладають фото та відео після нанесення ударів по базі рашистів.

Неспокійно було вночі й у російських містах — Бєлгороді та Курську, де місцеві мешканці чули чергові «хлопкі». З цих районів рашисти постійно завдають ударів по території України.

Нагадаємо, що партизани у Мелітополі вже атакували бронепоїзд, який віз цистерни з паливно-мастильними матеріалами. У травні було здійснено дистанційний підрив, вибухівка спрацювала під вагоном із особовим складом рашистів.

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