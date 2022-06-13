Багаторазовий чемпіон Формули-1 назвав росіян «друзями», але підтримав Україну (фото)

Чотирьохразовий чемпіон Формули-1 німець Себастьян Феттель, який став жертвою зухвалого пограбування, відкрито підтримав Україну під час Гран-прі Азербайджану, що проходив у Баку.

Спортсмен одягнув на руку пов'язку в кольорах українського прапора, а на його футболці красувалися слова «Друзі» та «Мир», написані на кирилиці. За інформацією видання Bild, Феттель таким чином хотів показати, що не можна сприймати все без винятку населення Росії як ворога, оскільки винуватцем початку війни в Україні є президент країни-агресора, а не його народ.

Також Себастьян під час гонки в Баку звернувся до світової спільноти із ще одним важливим меседжем. Німець вийшов на старт у шоломі, на якому були написані послання, присвячені боротьбі із забрудненням атмосфери. Зокрема, на головному уборі були написи «Наш будинок у вогні», «Менше м'яса — менше спеки», «Дійте зараз або плавайте пізніше», «Виробляйте кохання, а не вуглекислий газ» та інші.

Додамо, що Феттель, який виступає за команду «Астон Мартін», фінішував на шостому місці на Гран-прі Азербайджану. У загальному заліку сезону-2022 німець набрав 13 очок та розташовується на 14-му місці. Лідирує ж торішній чемпіон Формули-1 голландець Макс Ферстаппен, у якого 150 набраних балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що польський клуб яскраво підтримав свого колишнього футболіста, який воює за Україну.

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