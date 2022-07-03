Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах торгового центру у Копенгагені: є жертви

У неділю, 3 липня, невідомий вчинив стрілянину у великому торговому центрі Field's у Копенгагені. Декілька людей отримали поранення. Число жертв уточнюється.

Агентство Reuters повідомляє, що торговий центр оточений великою кількістю озброєних поліцейських. Влада закликає мешканців столиці Данії не виходити на вулицю в районі, де розташований Field's.

На місці вже працюють екстрені служби.

Поліція заявила, що одну людину затримано.

Менше ніж за кілометр від торгового центру о 20:00 за місцевим часом 3 липня було заплановано сольний концерт популярного британського співака Гаррі Стайлза. Усі квитки було продано. Поки що не ясно, чи відбудеться шоу. Не виключено, що концерт скасують або перенесуть із міркувань безпеки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про кривавий теракт в Осло, де 25 червня виходець з Ірану влаштував бійню в популярному гей-клубі. Загинуло двоє людей, понад 20 отримали поранення.

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