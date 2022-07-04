Смерть в Альпах: сходження льодовика призвіло до загибелі не менше шести людей

У неділю, 3 липня, в Італії сталася трагедія. Щонайменше шестеро людей загинули і вісім отримали тяжкі травми внаслідок сходження льодовика в Доломітових Альпах. Доля ще 15 осіб залишається невідомою. Офіційно вони вважаються зниклими безвісти.

Льодовик на горі Мармолада (найвища вершина в Доломітових Альпах — 3 350 метрів) дуже популярний серед альпіністів та гірськолижників. Лавина зі снігу, льоду та каміння зійшла раптово. Фахівці вважають, що причиною є надзвичайно висока температура повітря, яка встановилася в останні дні в горах — 10 градусів Цельсія вище за нуль.

Скільки точно альпіністів брало участь у сходженні на Мармоладу 3 липня, ніхто не може сказати. На парковці біля підніжжя гори стоять 16 автомобілів, власники яких досі не встановлені.

«Ми поки не знаємо, належать автомобілі загиблим, зниклим безвісти або тим, хто не має жодного відношення до трагедії», — заявив президент автономної провінції Трентіно-Альто-Адідже Мауріціо Фугатті. Відомо лише, що лавина накрила кілька зв'язок альпіністів.

Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція. Влада не втрачає надію, що зможе знайти зниклих безвісти живими. Але не виключено, що ці люди поховані під величезною масою льоду. Експерти попереджають, що часу у рятувальників не так багато. Будь-якої миті можливі нові сходження лавин.

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