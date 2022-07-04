Після вимушеного залишення позицій у Лисичанську Сили оборони України зосереджують зусилля на стримуванні просування ворога на сході. Зокрема, тривають запеклі бої на Слов'янському напрямку, де підрозділи противника намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. На Краматорському ж напрямку, після проведення артилерійської підготовки, ворог таки форсував річку Сіверський Донець і нині закріплюється в районах Лисичанська та Білогорівки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, на Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ — Федорівка — Бахмут, а на Бахмутському напрямку наступальні дії тривають в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ. Проте досягти успіху там ворогу не вдається, констатують в Генеральному штабі.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Також штурмова авіація зс рф завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка, Мар’їнки, а також по населених пунктах Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Зокрема, удосконалюється інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

Також у рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію «Каланчак» (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами, а в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На противагу ворогові українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій — у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши майже півтора десятка групових вильотів та знищивши близько 20 одиниць ворожої техніки і два польових склади боєприпасів.

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter