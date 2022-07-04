Служив вірою та правдою 7 років: Роналду продає власний літак за 20 млн доларів

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, охоронець якого розбив спорткар португальця за 2 млн доларів, вирішив розлучитися з однією зі своїх дорогих «іграшок».

Мова про особистий літак Gulfstream G200, який був придбаний футболістом у 2015 році за 20 млн доларів. Красень, розрахований на десять місць, служив Криштіану вірою і правдою 7 років, доставляючи португальця на різноманітні заходи та місця відпочинку по всьому світу, але зараз великій родині Роналду банально стало мало місця на ньому, і він націлився на судно більшої місткості. Чи жарт — одних дітей у зіркового гравця п'ятеро! А ще наречена Джорджина Родрігес, мама, численні родичі…

Що стосується Gulfstream G200, то для його керування потрібно два члени екіпажу. На борту є всі зручності — шафа, Wi-Fi, телефон, електрична духовка та мікрохвильова піч, холодильник, різні розваги. Користувався літаком не лише Роналду із сім'єю — часто футболіст здавав його в оренду футболістам та бізнесменам, ціна за таке задоволення коливалася від 6 до 10 тисяч євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду будує на батьківщині розкішний «будиночок для пенсії».

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