34.74 / 35.49 36.03 / 37.16
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Служив вірою та правдою 7 років: Роналду продає власний літак за 20 млн доларів

9:33 4 липня 2022
Криштіану Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, охоронець якого розбив спорткар португальця за 2 млн доларів, вирішив розлучитися з однією зі своїх дорогих «іграшок».

Мова про особистий літак Gulfstream G200, який був придбаний футболістом у 2015 році за 20 млн доларів. Красень, розрахований на десять місць, служив Криштіану вірою і правдою 7 років, доставляючи португальця на різноманітні заходи та місця відпочинку по всьому світу, але зараз великій родині Роналду банально стало мало місця на ньому, і він націлився на судно більшої місткості. Чи жарт — одних дітей у зіркового гравця п'ятеро! А ще наречена Джорджина Родрігес, мама, численні родичі…

Що стосується Gulfstream G200, то для його керування потрібно два члени екіпажу. На борту є всі зручності — шафа, Wi-Fi, телефон, електрична духовка та мікрохвильова піч, холодильник, різні розваги. Користувався літаком не лише Роналду із сім'єю — часто футболіст здавав його в оренду футболістам та бізнесменам, ціна за таке задоволення коливалася від 6 до 10 тисяч євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду будує на батьківщині розкішний «будиночок для пенсії».

364

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

вирощування помідорів та перцю

Додасте пiв склянки попелу — і помідорами та перцем будете ділитися з сусідами

Успіх на вашому боці: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким сьогодні супроводжуватиме успіх

Успіх на вашому боці: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким сьогодні супроводжуватиме успіх

засіб проти пожовтіння огірків

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.