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Колишній заступник міністра воює у спецназі, — політолог

15:19 4 липня 2022
Колишній заступник міністра воює у спецназі,&nbsp;— політолог

Як пише журналіст та політолог Кирило Сазонов, популярний у військових колах ресурс WarZone опублікував матеріал про один з підрозділів нашого спецназу, таємну українську групу спеціальних операцій, відому як батальйон «Шаман».

За даними журналістів The Times, як повідомляли «ФАКТИ», йдеться про 10-й загін спецпризначенців, штурмової та розвідувальної частини української військової розвідки, куди, за словами Сазонова, його не взяли б навіть мити підлогу.

«Спецура. Еліта. Для тих, хто розуміє. Гостомель, аеропорт. Мощун, Київська область. Але головна задача таких підрозділів — вихід за лінію фронту. Де потім все горить та вибухає», — пише він.

І от в цьому підрозділі, за його інформацією, і воює Олександр Гогілашвілі. При цьому саме він разом з командиром дав інтерв'ю виданню WarZone під позивним Сідней.

Також достатньо легко можна впізнати колишнього високопосадовця МВС, співставивши фото з інтерв'ю та профілю у фейсбуці, де хронологія і зміст дописів служать зайвим доказом.

«Дуже почесна робота, звісно, секретна та дуже-дуже небезпечна. Війна багато що розставила по місцях», — підсумовує Кирило Сазонов, який служить зараз на фронті рядовим.

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