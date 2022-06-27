«Нам вдається підібратися до них зненацька»: українські спецназівці розповіли The Times про свою роботу в глибокому тилу росії

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ виконує диверсійні завдання на території Росії, зокрема щодо знищення складів боєприпасів та сховищ нафти. Про це пише The Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО із позивними «Двадцять Другий» та «Красавець».

Під час інтерв'ю бійці не назвали ЗМІ цілі своїх прихованих операцій у глибокому тилу російських окупантів. Однак у журналістів склалося враження, що вибухи на складах зброї та нафтобазах на росії, швидше за все, пов'язані з діями українського спецназу.

І «Красавець», і «Двадцять Другий» беруть участь у бойових діях проти російських військ із 2014 року. Вони пройшли тривале навчання, щоб стати бійцями СЗГ.

За словами воїнів, українські гелікоптери пізно вночі, пересуваючись низько над землею, доставляють бійців українського спецназу на територію росії. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою «Шаман».

«Росіяни так і не можуть зрозуміти, як це (диверсія. — Авт.) відбувається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там (на території росії. — Авт .)», — розповів «Красавець».

Як пише видання, спецназівці мають навички щодо здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.

«Бійці займаються також навчанням та інструктажем новобранців, насамперед у підготовці з військової тактики. Мабілізовані мають високий бойовий дух, але їм не вистачає належного спорядження та зброї, тому спецназ бере на себе їхню підготовку з виживання на полі бою» , — йдеться в публікації The Times.

Воїни в розмові з журналістами подякували західним партнерам за допомогу, але додали, що озброєння та техніки не вистачає через високу інтенсивність бойових дій. Насамперед, за їхніми словами, не вистачає військового автотранспорту, важкої бронетехніки та NLAW.

«Нам вдається підібратися до них несподівано. Перший росіянин, коли побачив мене, настільки розгубився, бо не міг уявити, що це можливо. Поки він розгубився, я вистрілив у нього, може, з відстані 7 метрів, куля потрапила під його бронежилет. Я завжди намагаюся стріляти їм у тестикули, бо там нема броні. Це на 100% гарантує загибель ворога: я розриваю його артерії та знищую його тазову кістку. Він не може повзти, не може втекти, нічого не може. Неможливо надати медичну допомогу чоловікові з таким пораненням. Не можна накласти турнікет чи пов'язку» , — розповів «Двадцять Другий».

За словами воїна, росіяни в кілька разів мають більше артилерії, але дуже низький бойовий дух. «Вони бояться вступати у ближній бій» , — каже спецназовець.

За словами українських бійців, у перші дні широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну їхній загін перебував біля аеропорту ДП «Антонов» у Гостомелі, де висадився російський десант, потім прикривав позиції у селі Мощун, щоб росіяни не перейшли через річку Ірпінь та болота у тій місцевості. .

«Мій товариш почув, як їхній командир дав команду йти вперед і перевірити село. Росіяни кинулися у бій із криком. Але припустилися помилки, зайшли вглиб села. Тож ми їх усіх убили» , — каже «Красавець».

Після відступу російських військ від Києва бійці «Шамана» йшли в ар'єгарді росіян і завдавали їм ударів з тилу, доки окупанти не зникли на території білорусі.

За даними видання, до широкомасштабної війни росії проти України, спецназ «Шаман» виконував бойові завдання в Афганістані пліч-о-пліч з британськими та американськими бійцями.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній посол США в Україні Джон Хербст розповів, чому Україна має законне право атакувати російську територію.

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