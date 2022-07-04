«Чи живий Путін?» Буданов розкрив два сценарії зміни влади у Кремлі

Зміна чинної влади у Кремлі можлива за одним з двох сценаріїв — «депутинізації» або розвалу росії на кілька частин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, політична та економічна російські еліти досить сильно постраждали від санкцій, але все ж чекатимуть «слушного моменту», не створюючи самостійно протестні настрої в країні.

«Відповідного моменту для правильної зміни глави Кремля. Як кажуть, «наступності», — уточнив Буданов.

При цьому коментувати заяви про смерть путіна глава української розвідки відмовився.

«А чи живий путін зараз? Риторичне питання … Я утримаюся від цього», — сказав Буданов.

На його думку, повалення нинішньої російської влади можливе за двома сценаріями. За так званою «депутинізацією», коли наступник заявить, що у всьому винен путін.

«Можливі лише два варіанти, чим усе це закінчиться. Перше, це наступник путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: «Знімайте, будь ласка, з росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це її особисті проблеми, він маніяк», — припустив Буданов.

Інший варіант — це розвал росії на кілька частин, на три та більше.

На запитання журналіста, чи відомі постаті «наступників» путіна, розвідник відповів, що «цей процес якраз зараз триває».

«Це дуже підкилимна боротьба. Башти кремля повинні між собою знайти якийсь консенсус. А це важко», — уточнив Буданов.

Глава розвідки відмовився називати імена можливих наступників російського диктатора.

«Ні, не треба заважати цьому процесу», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, ізраїльський політик Натан Щаранський в інтерв'ю інтернет-виданню «ГОРДОН» зазначив, що Україна відіграє критичну роль у сценарії президента росії на шляху з відновлення російської великої держави. На його думку, у війні з Україною господар кремля виявив свою жахливу імперську сутність у повній мірі.

Фото з відкритих джерел

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