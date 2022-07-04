Демілітаризація рф: українські воїни захопили у бою новітню російську БМП-3 (фото)

Військові 128-ї закарпатської бригади захопили в бою новітню російську БМП-3. Про це йдеться на сторінці Закарпатського легіону у фейсбуці.

«Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом для кулемета. Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3200 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина „несправність“ — страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків».

Відомо, що ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде мочити своїх колишній господарів.

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