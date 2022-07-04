Забивав цвяхи в ніс: у Балаклії рашисти призначили учасника талант-шоу «заступником мера»

В окупованій росіянами Балаклії Харківської області, мер якої ще у березні перейшов на бік рашистів призначили «заступником міського голови» Сергія Агаркова, відомого своєю антиукраїнською позицією. Про це повідомляє «Суспільне».

Агарков був керівником організації «Союз народної єдності» та одним з авторів сепаратистського проєкту «Дорожня карта Новоросії». До подій 2014 року він виступав на шоу «Україна має талант». Він бив себе сокирою у живіт та штовхав цвяхи в ніс. Втік з Харкова до Росії.

Повернувся на окуповану територію разом з рашистами.

Дочекався «визнання своїх заслуг» і колишній нардеп Олексій Ковальов. Зрадник увійшов до «уряду Херсонської області». За інформацією «Суспільного», йому дали посаду «заступника глави уряду з сільського господарства».

Нагадаємо, на Ковальова херсонські партизани вчинили замах, але йому вдалося вижити. Партизани не залишають спроб справедливо покарати зрадника, про що його попередили.

Фото «Суспільне»

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