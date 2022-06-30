Екснардеп Ковальов, який зрадив Україну, вижив після замаху на нього (відео)

Вигнаний з Ради за зраду України колишній «слуга народу» Олексій Ковальов вижив після замаху на нього та записав відео.

В ньому він звинуватив українські спецслужби у підриві його авто.

«Стосовно мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України. Я живий, здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних зобов'язань з понеділка. Мене не залякали», — заявив він.

Ковальов також повідомив, що зібрався працювати на «своєму виборчому окрузі до кінця своїх повноважень у 2023 році».

Нагадаємо, 22 червня з'явилася інформація про те, що на Херсонщині невідомі підірвали автомобіль нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Повідомлялося про його ліквідацію. Але надвечір нардеп Олексій Гончаренко заявив, що за його інформацією, зраднику вдалося вижити.

Ковальов співпрацював з рашистами, які окупували Херсонщину. Він заявляв, що «рф тут назавжди», а він готовий брати участь у «повномасштабній інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії».

Фото скріншот відео

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