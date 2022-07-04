Україна ледь не втратила перемогу над аутсайдером у відборі на ЧС-2023: відеоогляд матчу

У понеділок, 4 липня, у Скоп'є відбувся відбірний матч на ЧС-2023 з баскетболу, в якому місцева збірна приймала команду України.

Північна Македонія — Україна — 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

Україна: Михайлюк (24 очка), Санон (10), Сидоров (8), Крутоус, Бобров, Ткаченко (по 6), Павлов, Ковальов (по 4), Кравцов (3), Зотов (2), Петров, Скапінцев.

Підопічні Айнарса Багатскіса приїхали до столиці Північної Македонії у піднесеному настрої після переконливої перемоги над Грузією (79:66). І розпочали звітну зустріч «жовто-сині» дуже переконливо — Михайлюк із партнерами за першу чверть накидали 35 очок. Ось тільки потім перебіг поєдинку пішов не за планом хлопців Айнарса Багатскіса, перевага яких сягала 17 очок, — другу та третю десятихвилинки виграли господарі, скоротивши своє відставання до критичних трьох очок. На щастя, латвійський фахівець зміг налаштувати своїх підопічних на заключну чверть, і «жовто-сині» довели матч до перемоги, хоч наприкінці й дозволили супернику знову наблизитися фактично на відстань витягнутої руки.

Найрезультативнішим гравцем у складі «жовто-синіх» стала наша людина з НБА Святослав Михайлюк, на рахунку якого 24 очки. У суперника найвлучнішим виявився Андрій Якімовскі з 17 набраними балами.

Додамо, що в іншому матчі групи Грузія на домашній арені сенсаційно дотиснула Іспанію в овертаймі — 82:76.

Становище команд: 1. Грузія — 10 очок (6 матчів); 2. Іспанія — 9 (5); 3. Україна — 8 (5); 4. Північна Македонія — 0 (6).

У заключному матчі 7 липня Україна на номінально домашній арені в Ризі прийме Іспанію. Перемога над піренейцями в 15 і більше очок зробить нашу команду переможцем групи, будь-яка інша різниця на користь «жовто-синіх» означатиме для наших хлопців друге місце, а ось програш залишить підопічних Айнарса Багатскіса на третій позиції.

Нагадаємо, що після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з групи. Після успішного подолання першого раунду на другому етапі наші баскетболісти з усіма набраними очками об'єднаються з трійкою команд групи Н, з якої виключена росія (там грають Італія, Ісландія та Нідерланди). За результатами другого кола кваліфікації три найкращі збірні з групи стануть власниками ліцензій від Європи на чемпіонат світу-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу не змогла пробитися на чемпіонат світу.

Фото FIBA

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