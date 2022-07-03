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Україна

Мабуть, відчувають кінець: окупанти почали проводити у Криму специфічні «навчання»

21:06 3 липня 2022
Кримський міст

30 червня, після успішної операції ЗСУ на Зміїному, рашисти без попереджень населення увімкнули у тимчасово окупованій Євпаторії сирени гучного оповіщення. Коли у соціальних мережах почали поширюватися «питання» та відповідні панічні настрої, підконтрольні окупантам медіа заявили, що незвичний сигнал тривоги начебто мав метою «штормове попередження». Про це повідомляють у спільноті Асоціації інтеграції Криму.

«При цьому у такій формі раніше про очікувану негоду у місті ніколи не повідомлялося, та й власне ніякого погіршення погоди за добу після «попередження» так і не відбулося.1 липня, вже після з’явлення відповідних фото та відео у соціальних мережах, окупанти заявили про проведення «навчань» із закриття «Кримського мосту» димовою завісою. Додатково злочинною «адміністрацією» загарбників заявлялося, що міст був перекритим з кавказького боку нібито через «дорожньо-транспортну пригоду», яка «співпала із навчаннями».

Скоріш за все, рашисти почали проводити раптову «перевірку безпеки» низки кримських об’єктів, причому пояснення «проведеним заходам» надаються постфактум та у гротескній формі, що є максимально характерним явищем саме для російської окупаційної армії.

Зазначимо, що Збройні Сили України, щойно з'явиться можливість, вдарять по Кримському мосту. Його росія використовує для підвезення зброї та підкріплення для своєї армії, казав у квітні секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. У червні українська розвідка повідомила, що отримала детальну технічну документацію мосту.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в армії рф спостерігається масове дезертирство через великі втрати на фронті.

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