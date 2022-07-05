У бою з рашистами поранено відомого громадського активіста Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у «Носорозі» Сенцова

На фронті отримав поранення лідер молодіжного руху «Гонор» Сергій Філімонов, який знявся у фільмі Олега Сенцова «Носоріг».

Про поранення Філімонова повідомив активіст Сергій Стерненко.

«На фронті отримав поранення лідер „Гонору“ Сергій Філімонов», — пише Стерненко.

Нагадаємо, фільм «Носоріг» — перша робота Олега Сенцова, знята ним після звільнення з російської в'язниці. Фільм Сенцова отримав головний приз Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, а виконавця головної ролі Сергія Філімонова визнано найкращим актором.

До речі, режисер фільму Олег Сенцов також захищає Україну на фронті. Сьогодні у своєму Facebook він повідомив, що одружився. Обранкою режисера стала Вероніка Вельч.

«Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися, а сьогодні Сергій Філімонов був поранений. Град, багато уламків, але стан не тяжкий. Одужуй, друже, скоро побачимося!» — написав Сенцов про Філімонова.

Нагадаємо, за даними Офісу президента з початку повномасштабного російського вторгнення армія росії втратила в Україні близько 115 тисяч солдатів та офіцерів.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov

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