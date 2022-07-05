У бою з рашистами поранено відомого громадського активіста Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у «Носорозі» Сенцова
На фронті отримав поранення лідер молодіжного руху «Гонор» Сергій Філімонов, який знявся у фільмі Олега Сенцова «Носоріг».
Про поранення Філімонова повідомив активіст Сергій Стерненко.
«На фронті отримав поранення лідер „Гонору“ Сергій Філімонов», — пише Стерненко.
Нагадаємо, фільм «Носоріг» — перша робота Олега Сенцова, знята ним після звільнення з російської в'язниці. Фільм Сенцова отримав головний приз Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, а виконавця головної ролі Сергія Філімонова визнано найкращим актором.
До речі, режисер фільму Олег Сенцов також захищає Україну на фронті. Сьогодні у своєму Facebook він повідомив, що одружився. Обранкою режисера стала Вероніка Вельч.
«Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися, а сьогодні Сергій Філімонов був поранений. Град, багато уламків, але стан не тяжкий. Одужуй, друже, скоро побачимося!» — написав Сенцов про Філімонова.
Нагадаємо, за даними Офісу президента з початку повномасштабного російського вторгнення армія росії втратила в Україні близько 115 тисяч солдатів та офіцерів.
https://www.facebook.com/oleg.sentsov75
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter