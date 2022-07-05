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Гроші

«ПриватБанк» змінив правила користування платіжними картками: що важливо знати

18:37 5 липня 2022
ПриватБанк

«ПриватБанк», через який здійснюються виплати українцям, що постраждали від війни, запроваджує обмеження на видаткові операції за картами клієнтів. Про це повідомили у фінустанові.

Повідомляється, якщо витрати на карті за місяць перевищуватимуть 500 тисяч гривень, банк вимагатиме підтвердження джерел доходів. Крім того, попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше у розділі доходу.

У разі відмови клієнта надати документи, що підтверджують джерела доходу, на рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції.

«Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, SMS чи дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи — на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції», — йдеться у повідомленні.

Раніше про подібні обмеження заявили у ПУМБ та Монобанку.

Нагадаємо, «ПриватБанк» здійснює виплати від міжнародних організацій українцям, які постраждали внаслідок військового вторгнення росії. Виплата допомоги здійснюється на будь-яку картку «ПриватБанку».

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