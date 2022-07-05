ЗСУ відбили штурм противника на Слов'янському напрямку, окупантам все важче поповнювати втрати, — Генштаб

Триває сто тридцять друга доба протистояння українців російському військовому вторгненню.

За інформацією Генштабу, на Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Росіяни намагалися атакувати в районі Соснівки, але безуспішно.

На Слов'янському напрямку противник намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів. Штурмові дії рашистів у районі Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут — Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки та Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої у районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, застосовував авіацію.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії. У регіоні зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів.

«Противнику все важче поповнювати підрозділи, які зазнають втрат внаслідок ведення війни на території України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Офісу президента, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 115 тисяч своїх військових.

Фото Генштаб

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