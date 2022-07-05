Противник штурмує позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку та відкинутий на Слов'янському, — Генштаб

На Слов’янському напрямку, де підрозділи окупантів здійснювали спроби покращити тактичне положення, українські воїни успішно відбили штурм та відкинули ворога у напрямку населеного пункту Долина.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті на початок 132-ї доби спротиву українців російському широкомасштабному вторгненню.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Проте ворог, як і раніше, веде обстріли Чернігівщини та Сумщини. Так, мінометні обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдано й авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

«Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня», — прокоментували удар по школі в оперативному командуванні «Північ».

Фото ОК "Північ"

Фото ОК "Північ"

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

Також авіаудар був нанесений Авдіївці.

А в оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що ворог намагається провести ротацію особового складу та забезпечити постачання боєзапасу. У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами. На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю. Але окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення в рф.

Противник, не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, застосовує тактику авіаційних ударів. У відповідь ЗСУ нанесли удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. Також був нанесений ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню „Ураган“, гаубицю „Мста-Б“, 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» попередили, що у пропагандистських пабліках шириться інформація, що в одеських школах облаштовано укріплені вогневі точки, а на їхніх територіях знаходиться важка техніка та артилерія. Такі фейки ворог запускає, щоб потім виправдовувати свої атаки по соціальній інфраструктурі.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал Фредерік Бен Ходжес заявляв, що найефективнішим засобом боротьби з ракетними ударами, що їх завдає по території України ворог, буде атака аеродромів, звідки у повітря піднімаються літаки противника. Йдеться про аеродроми росії та білорусі.

Фото Генштаба ЗСУ

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